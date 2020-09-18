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Роман Зозуля стал объектом интереса клуба испанской Примеры

Наши за границей
(1 голосов)

Но Грасии не понравился

Роман Зозуля стал объектом интереса клуба испанской Примеры
Новина українською

Украинский центрфорвард испанского "Альбасете" из Сугунды Роман Зозуля попал в список игроков, которыми интересуется "Валенсия".

Этот список скауты клуба подали главному тренеру Хави Грасиа.

Plaza Deportivo добавляет, что в этот список попали в основном опытные игроки за 30 лет, у которых либо заканчиваются контракты, или свободные агенты, а также те, кого предложили агенты.

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Кроме украинца Зозули в списке в частности Кевин-Принс Боатенг, Алекс Гарсия, Матеус Мачадо, Тьяго Невеш, Дэниэл Старридж, Андре Пинту, Микель Сан Хосе, Серхи Сампер, Андер Итурраспе.

Однако Хави Грасиа не понравились эти игроки и он не считает, что они могут поднять уровень команды.

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В статье: Роман Зозуля Валенсия (Испания) Альбасете (Испания) Хави Грасия
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Комментарии (9)
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vgolovan (полтава)
18.09.2020 в 14:52
там что одни идиоты работают
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0
0
vgolovan (полтава)
18.09.2020 в 14:52
как можно так ежедневно делать по тысячу ошибок в тексте
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0
0
vgolovan (полтава)
18.09.2020 в 14:50
так сегунда или сугунда
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2020 в 14:16
В Райо Вальекано ему дорога... Mi sono alzato O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao 'Sta mattina mi sono alzato E ho trovato l'invasor…
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0
-1
royalstas (Вінниця)
18.09.2020 в 14:13
Он Зозулю б в Десну замість Філіппова.
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0
0
Alex Sunchez
18.09.2020 в 13:55
На месте Зозули я бы тонко троллил всяких "антинациков" которые еще хуже чем сами нацисты, антифа и прочих убогих. Был бы годный хайп, естественно с согласия клуба.
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+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
18.09.2020 в 14:11
Понятно, что для тебя антифашисты хуже нацистов...
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+2
-3
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 14:53
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Глядя что происходит в Америке, 100% правда
+3
0
Alex Sunchez
18.09.2020 в 14:57
Ка.апы к примеру тоже лютые антифашисты и в Испании таких тоже полно.
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0
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