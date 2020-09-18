Роман Зозуля стал объектом интереса клуба испанской Примеры

Украинский центрфорвард испанского "Альбасете" из Сугунды Роман Зозуля попал в список игроков, которыми интересуется "Валенсия".

Этот список скауты клуба подали главному тренеру Хави Грасиа.

Plaza Deportivo добавляет, что в этот список попали в основном опытные игроки за 30 лет, у которых либо заканчиваются контракты, или свободные агенты, а также те, кого предложили агенты.

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Кроме украинца Зозули в списке в частности Кевин-Принс Боатенг, Алекс Гарсия, Матеус Мачадо, Тьяго Невеш, Дэниэл Старридж, Андре Пинту, Микель Сан Хосе, Серхи Сампер, Андер Итурраспе.

Однако Хави Грасиа не понравились эти игроки и он не считает, что они могут поднять уровень команды.