Кравец: Было приятно ощущать такой большой интерес со стороны Коньяспора

Украинский форвард Артем Кравец поделился эмоциями после подписания контракта с турецким "Коньяспором".

"Счастлив подписать контракт с "Коньяспором". Было приятно ощущать, что ко мне проявляют такой большой интерес. Я буду показывать свои лучшие качества ради "Коньяспора", – написал Кравец в Инстаграме.

Напомним, что контракт игрока с турецким клубом рассчитан на два года.