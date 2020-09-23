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Кравец: Было приятно ощущать такой большой интерес со стороны Коньяспора

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Украинец вернулся в Турцию

Кравец: Было приятно ощущать такой большой интерес со стороны Коньяспора
Новина українською

Украинский форвард Артем Кравец поделился эмоциями после подписания контракта с турецким "Коньяспором".

"Счастлив подписать контракт с "Коньяспором". Было приятно ощущать, что ко мне проявляют такой большой интерес. Я буду показывать свои лучшие качества ради "Коньяспора", – написал Кравец в Инстаграме.

Напомним, что контракт игрока с турецким клубом рассчитан на два года.

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В статье: Артем Кравец Коньяспор (Конья)
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