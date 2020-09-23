Кравец: Было приятно ощущать такой большой интерес со стороны Коньяспора
Украинец вернулся в Турцию
Украинский форвард Артем Кравец поделился эмоциями после
"Счастлив подписать контракт с "Коньяспором". Было приятно ощущать, что ко мне проявляют такой большой интерес. Я буду показывать свои лучшие качества ради "Коньяспора", – написал Кравец в Инстаграме.
Напомним, что контракт игрока с турецким клубом рассчитан на два года.
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Источник:Инстаграм
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