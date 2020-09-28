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Михайленко получил предложение от кипрского Пафоса

Наши за границей
(1 голосов)

Стороны ведут переговоры

Михайленко получил предложение от кипрского Пафоса
Новина українською

Экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко может возглавить кипрский "Пафос", сообщает журналист Игорь Цыганык.

Украинский тренер получил предложение от клуба и сейчас стороны ведут переговоры.

На данный момент, после 5-ти туров чемпионата Кипра, "Пафос" с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице и поэтому руководство клуба уже начало подыскивать нового главного тренера.

В случае вероятной отставки нынешнего наставника команду, вероятно, возглавит Михайленко.

Напомним, что за "Пафос" выступают украинцы Артур Рудько и Орест Кузик.

Также отметим, что Михайленко в бытность игрока выступал на Кипре, играя в 2007-2009 годах за АПОП.

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В статье: Дмитрий Михайленко Игорь Цыганык СК Днепр-1 Пафос
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 00:35
Ещё на Кипр заберёт пару украинцев и получи ещё один Ференцварош
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