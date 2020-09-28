Михайленко получил предложение от кипрского Пафоса

Экс-тренер " Днепра-1 " Дмитрий Михайленко может возглавить кипрский "Пафос", сообщает журналист Игорь Цыганык.

Украинский тренер получил предложение от клуба и сейчас стороны ведут переговоры.

На данный момент, после 5-ти туров чемпионата Кипра, "Пафос" с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице и поэтому руководство клуба уже начало подыскивать нового главного тренера.

В случае вероятной отставки нынешнего наставника команду, вероятно, возглавит Михайленко.

Напомним, что за "Пафос" выступают украинцы Артур Рудько и Орест Кузик.

Также отметим, что Михайленко в бытность игрока выступал на Кипре, играя в 2007-2009 годах за АПОП.