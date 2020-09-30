Украинец Гринь покинул датский Вайле
Контракт разорван по взаимному согласию сторон
Датский "Вайле" расторг контракт с украинским вингером Сергеем Гринем.
Футболист перестал попадать в основной состав команды, и поэтому стороны решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию.
Напомним, что Гринь играл за датскую команду с января 2019 года и за это время провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.
В Украине 26-летний футболист, который является воспитанником "Шахтера", поиграл за "Мариуполь", "Олимпик", "Арсенал-Киев" и "Верес".
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Источник:ФК Вайле
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