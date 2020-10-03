Украинец Полярус сменил в России Химки на Ахмат

Украинский экс-полузащитник "Александрии" Артем Полярус подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщает официальный сайт росийского клуба.

Соглашение сторон рассчитано на три года.

Напомним, что Полярус играл за "Александрию " с 2011 по 2014 и с 2015 по 2019 годы. Летом 2019-года украинец перебрался в российские перволиговские "Химки", где и выступал до недавнего момента.

"Ахмат" после 9 туров занимает десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.