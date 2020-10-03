Украинец Полярус сменил в России Химки на Ахмат
Блуждающий кормилец
Украинский экс-полузащитник "Александрии" Артем Полярус подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщает официальный сайт росийского клуба.
Соглашение сторон рассчитано на три года.
Напомним, что Полярус
"Ахмат" после 9 туров занимает десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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