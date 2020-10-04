Ярмоленко остался в запасе на матч с Лестером
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Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 4-го тура АПЛ против "Лестера".
В текущем сезоне украинец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 5 матчах. Правда, все результативные действия пришлись на игры Кубка Лиги.
Матч "Лестер" – "Вест Хэм" начнется в 14.00.
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
04.10.2020 в 13:46
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ascent (Луксор)
04.10.2020 в 13:30
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