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Ярмоленко остался в запасе на матч с Лестером

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Ярмоленко остался в запасе на матч с Лестером
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Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 4-го тура АПЛ против "Лестера".

Ярмоленко остался в запасе на матч с Лестером - изображение 1

В текущем сезоне украинец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 5 матчах. Правда, все результативные действия пришлись на игры Кубка Лиги.

Матч "Лестер" – "Вест Хэм" начнется в 14.00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
04.10.2020 в 13:46
Та шо с ним шо без
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0
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ascent (Луксор)
04.10.2020 в 13:30
Шансы на победу растут...
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