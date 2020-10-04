Ярмоленко остался в запасе на матч с Лестером

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 4-го тура АПЛ против "Лестера".

В текущем сезоне украинец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 5 матчах. Правда, все результативные действия пришлись на игры Кубка Лиги.

Матч "Лестер" – "Вест Хэм" начнется в 14.00.