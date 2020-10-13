Ребров: У меня есть предложения от других клубов, но мне нравится в Ференцвароше

Украинский главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров, который впервые за 25 лет вывел клуб в группу Лиги чемпионов , рассказал о своем достижении и внимание со стороны других клубов.

"Последние два года мы очень много работали, чтобы добиться этого. Трудно сказать, какой итог для нас будет в групповом раунде. Из игроков только у Зубкова был минимальный опыт игры в ЛЧ, но это также говорит о том, что мы не знаем, как обернутся матчи. Все ждут этих матчей, но это уже действительно высший уровень. Очень сложно что-то прогнозировать, ведь нам придется играть с топовыми игроками и командами. Будем тщательно готовиться и постараемся соревноваться.

Я не ставлю перед собой невыполнимых целей, верю в повседневную работу. И пытаюсь донести это игрокам. Мы всегда должны сосредотачиваться на каждом отдельном матче, и тогда мы увидим, чего мы можем достичь. Вот как я работаю. Если просто думать о том, куда попасть через год, то это будет нереально. Конечно, нам нужны планы, стратегия, но цель состоит в том, чтобы относиться к матчам как можно более серьезно, и тогда мы увидим, что из этого получится, как сейчас. Никто не думал, что нам нужно сейчас попасть в Лигу чемпионов. Мы сделали все, что могли, получили максимальную отдачу от самих себя и заслужили этот успех лишь потому, что работали в каждом отдельном матче.

В таком клубе, как "Ференцварош", никто не может сказать тренеру, что он должен попасть в Лигу чемпионов через два года. Конечно, все думают, что было бы хорошо там побывать, у нас есть шанс туда попасть, но поставить это в качестве цели - почти невыполнимая миссия. Чтобы добиться успеха, нужно было много работать.

Конечно, это очень серьезное достижение, но я сосредотачиваюсь только на своей работе. Я не думаю о том, где я могу стоять в рейтинге тренеров сейчас или что-то в этом роде. Для меня важнее всего то, что я могу заниматься любимым делом каждый день. Мне нравится иметь дело со своими игроками, наблюдать, как они развиваются день ото дня. Я думаю, что каждый тренер выполняет свою работу, но мы никогда не знаем, что нас ждет завтра. Надо быть честным с игроками, много работать и успех придет.

У меня есть предложения, но мне нравится находиться в "Ференцвароше", – сказал Ребров.