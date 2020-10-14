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Куртуа восстановился после травмы. Дебют Лунина за Реал откладывается

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Травма бельгийца оказалась несерьезной

Куртуа восстановился после травмы. Дебют Лунина за Реал откладывается
Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа восстановился от повреждения, которое он получил в расположении сборной Бельгии, и готов сыграть в следующем матче мадридцев против "Кадиса", который состоится 17 октября.

Как сообщает Marca, повреждение кипера оказалось несерьезным, и он вернулся в расположение клуба больше из предосторожности.

Отметим, что повреждение Куртуа могло дать шанс дебютировать за "Реал" украинцу Андрею Лунину.

До этого Лунин сдал положительный тест на коронавирус и тоже пропустил матчи сборной Украины с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0). Впрочем, повторные тесты украинца показали отрицательный результат.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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