Куртуа восстановился после травмы. Дебют Лунина за Реал откладывается

Вратарь " Реала " Тибо Куртуа восстановился от повреждения, которое он получил в расположении сборной Бельгии, и готов сыграть в следующем матче мадридцев против "Кадиса", который состоится 17 октября.

Как сообщает Marca, повреждение кипера оказалось несерьезным, и он вернулся в расположение клуба больше из предосторожности.

Отметим, что повреждение Куртуа могло дать шанс дебютировать за "Реал" украинцу Андрею Лунину.