Куртуа восстановился после травмы. Дебют Лунина за Реал откладывается
Травма бельгийца оказалась несерьезной
Вратарь "
Как сообщает Marca, повреждение кипера оказалось несерьезным, и он вернулся в расположение клуба больше из предосторожности.
Отметим, что повреждение Куртуа могло дать шанс дебютировать за "Реал" украинцу Андрею Лунину.
До этого Лунин сдал положительный тест на коронавирус и тоже пропустил матчи сборной Украины с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0). Впрочем,
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