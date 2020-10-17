Лунин снова в запасе. Андрей начнет матч с Кадисом на лавке
Андрей пока так и не дебютировал в футболке мадридцев
В матче 6-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" примет "Кадис".
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин начнет этот поединок на скамейке запасных. В старте выйдет бельгиец Тибо Куртуа.
Лунин до сих пор не дебютировал за первую команду королевского клуба.
????✅ ¡Nuestro XI inicial ???? @Cadiz_CF! @Liberbank | #RealMadridCádiz pic.twitter.com/nATtTM864J— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) October 17, 2020
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 19:51
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:34
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Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 19:27
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