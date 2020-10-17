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Лунин снова в запасе. Андрей начнет матч с Кадисом на лавке

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей пока так и не дебютировал в футболке мадридцев

Лунин снова в запасе. Андрей начнет матч с Кадисом на лавке
Новина українською

В матче 6-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" примет "Кадис".

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин начнет этот поединок на скамейке запасных. В старте выйдет бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин до сих пор не дебютировал за первую команду королевского клуба.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига Кадис Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 19:51
Мабуть ще треба буде доводити право на місце в основі Зорі, коли повернеться
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:34
Куртуа только 28 лет. Лет 7-8 Лунин на лавке. Зато в Реале...
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+2
-1
avatar
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 19:27
А казали ж.. Андрійко, гальмо, підсипь Куртуа пургену у пляшечку з водою.
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0
-1


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