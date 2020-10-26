Украинец Близниченко в чемпионате Молдовы оформил хет-трик за 10 минут

Украинский вингер молдавского "Шерифа" Андрей Близниченко отметился россыпью голов в матче чемпионата страны.

В поединке 16-го тура против "Флорешты" украинец вышел на замену на 61- минуте матча и за 10 минут игрового времени положил в ворота соперника 3 гола.

В итоге, матч завершился со счетом 5:0, а "Шериф" продолжает уверенно идти к чемпионству, опережая ближайшего соперника на 9 очков и имея, при этом игру в запасе.

На у Близниченко, который перешел в "Шериф" в 2019 году, в нынешнем сезоне в 12 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.