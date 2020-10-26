Украинец Близниченко в чемпионате Молдовы оформил хет-трик за 10 минут
В Молдове Шериф продолжает нестись к чемпионству
Украинский вингер молдавского "Шерифа" Андрей Близниченко отметился россыпью голов в матче чемпионата страны.
В поединке 16-го тура против "Флорешты" украинец вышел на замену на 61- минуте матча и за 10 минут игрового времени положил в ворота соперника 3 гола.
В итоге, матч завершился со счетом 5:0, а "Шериф" продолжает уверенно идти к чемпионству, опережая ближайшего соперника на 9 очков и имея, при этом игру в запасе.
На у Близниченко, который перешел в "Шериф" в 2019 году, в нынешнем сезоне в 12 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы
- Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев
- Караваев пожаловался на Ярмоленко
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...