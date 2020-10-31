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Малиновский выйдет в старте на матч с Кротоне

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Украинец получит шанс проявить себя с первых минут

Малиновский выйдет в старте на матч с Кротоне
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч 6-го тура Серии А против "Кротоне".

В этом сезоне Руслан провёл 6 матчей за "бергамасков".

Матч "Кротоне" – "Аталанта" начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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