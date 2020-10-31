Малиновский выйдет в старте на матч с Кротоне
Украинец получит шанс проявить себя с первых минут
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч 6-го тура Серии А против "Кротоне".
В этом сезоне Руслан провёл 6 матчей за "бергамасков".
Матч "Кротоне" – "Аталанта" начнется в 16:00.
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