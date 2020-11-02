Украинский легионер забил Црвене Звезде в матче чемпионата Сербии

Нападающий ФК "Радник" украинский легионер Евгений Павлов забил гол в матче с "Црвеной Звездой" (1:4) в 13-м туре чемпионата Сербии.

Павлов вышел на замену во втором тайме и отметился точным ударом на 56-й минуте.

Всего этом сезоне 29-летний футболист забил 6 голов в 14 матчах.

Отметим, что ранее в Украине Павлов выступал в "Волыни" и "Севастополе".