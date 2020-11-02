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Украинский легионер забил Црвене Звезде в матче чемпионата Сербии

Наши за границей
(2 голосов)

Правда, это не помогло его команде добиться результата

Украинский легионер забил Црвене Звезде в матче чемпионата Сербии
Новина українською

Нападающий ФК "Радник" украинский легионер Евгений Павлов забил гол в матче с "Црвеной Звездой" (1:4) в 13-м туре чемпионата Сербии.

Павлов вышел на замену во втором тайме и отметился точным ударом на 56-й минуте.

Всего этом сезоне 29-летний футболист забил 6 голов в 14 матчах.

Отметим, что ранее в Украине Павлов выступал в "Волыни" и "Севастополе".

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В статье: Евгений Павлов
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.11.2020 в 14:38
После аннексии Крыма на европейских сайтах футбольной статистики этот "украинский" легионер почему-то стал отображаться как гражданин РФ. Совпадение? Не думаю. Учитывая, что своей Родиной он считает страну-агрессора
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