Украинский легионер забил Црвене Звезде в матче чемпионата Сербии
Правда, это не помогло его команде добиться результата
Нападающий ФК "Радник" украинский легионер
Павлов вышел на замену во втором тайме и отметился точным ударом на 56-й минуте.
Всего этом сезоне 29-летний футболист забил 6 голов в 14 матчах.
Отметим, что ранее в Украине Павлов выступал в "Волыни" и "Севастополе".
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