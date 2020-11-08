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Качараба забил первый гол в сезоне за Слован

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Украинец открыл счет в матче

Качараба забил первый гол в сезоне за Слован
Новина українською

Тарас Качараба открыл счет своим забитым голам в этом сезоне. Защитник отметился в ворота "Теплице" в первом тайме. После перерыва счет в матче 1:2 в пользу команды украинца.

Сейчас "Слован" занимает шестое место в чемпионате Чехии. В этом сезоне команда участвует в групповом этапе Лиги Европы в квартете L, где еще есть "Гент".

В июле прошлого года Тарас перешел в "Слован" на постоянной основе, к тому полтора сезона проведя в аренде за него. Всего за все это время защитник провел за чешский клуб 89 матчей и забил два гола.

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В статье: Тарас Качараба легионеры Слован (Братислава)
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