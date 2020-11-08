Качараба забил первый гол в сезоне за Слован
Украинец открыл счет в матче
Тарас Качараба открыл счет своим забитым голам в этом сезоне. Защитник отметился в ворота "Теплице" в первом тайме. После перерыва счет в матче 1:2 в пользу команды украинца.
Сейчас "Слован" занимает шестое место в чемпионате Чехии. В этом сезоне команда участвует в групповом этапе Лиги Европы в квартете L, где еще есть "Гент".
В июле прошлого года Тарас перешел в "Слован" на постоянной основе, к тому полтора сезона проведя в аренде за него. Всего за все это время защитник провел за чешский клуб 89 матчей и забил два гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Сегодня она будет судить Динамо и Шахтёр
- Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...