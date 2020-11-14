Брюгге интересуется трансфером Яремчука
Форвард может стать одноклубником Соболя
Действующий чемпион Бельгии находится в поисках нового нападающего. Наставник "Брюгге" Филипп Клеман лично заинтересован в переходе бомбардира. Об этом сообщает voetbalbelgie.be.
Яремчук сам хотел, чтобы его отпустили летом и был недоволен, что руководство "Гента" не сделало это. Заметим, что за "сине-черных" выступает Эдуард Соболь.
В октябре прошлого года игрок подписал новый контракт со своим нынешним клубом до июня 2023. За "Гент" Яремчук выступает с августа 2017 года, проведя 124 игры. В этом сезоне нападающий вышел на поле 15 раз, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. Сейчас его трансферная стоимость составляет 11 млн евро за данными портала Transfermarket. В бельгийский клуб Яремчук перешел за 2 млн евро из киевского "Динамо".
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