Ребров после поражения от Ювентуса выделил линию обороны Ференцвароша
Поработали отлично
Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал поражение команды в 4 туре Лиги чемпионов от "Ювентуса" (1:2).
Считаю, что итоговый результат - это единственная причина для грусти. Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил.
Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех человек отработала прекрасно, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
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