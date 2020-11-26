Ребров после поражения от Ювентуса выделил линию обороны Ференцвароша

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал поражение команды в 4 туре Лиги чемпионов от "Ювентуса" (1:2).

Считаю, что итоговый результат - это единственная причина для грусти. Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил.

Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех человек отработала прекрасно, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.