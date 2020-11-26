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Евгений Шахов предостерег АЕК по поводу Зари и рассказал о своей адаптации

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После перехода из итальянского "Лечче"

Евгений Шахов предостерег АЕК по поводу Зари и рассказал о своей адаптации
Новина українською

Наставник греческого АЕК итальянец Массимо Каррера накануне матча Лиги Европы с "Зарей" (сегодня в 20:00) взял с собой на пресс-конференцию украинского полузащитника клуба из Афин Евгения Шахова.

Хавбека сборной Украины спросили, как команда пережила вспышку коронавируса и чего она ждет от игры с луганской "Зарей".

Команда восстановилась и все в порядке. Мы должны забыть первый матч [4:1], сосредоточиться на предстоящем поединке, подготовиться к нему должным образом. К сожалению, наши болельщики не смогут прийти на стадион, но мы знаем, что они нас поддерживают, и мы отдадим все силы на поле.

Еще один вопрос касался быстрой адаптации Евгения к новой команде и хватило ли на это времени.

Я стал своим в АЕК очень быстро. Это благодаря тренеру, благодаря товарищам по команде. Они поддержали меня и помогли быстро стать одним целым с АЕК, - цитирует игрока сайт греческого клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов АЕК (Афины) Лига Европы
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