Евгений Шахов предостерег АЕК по поводу Зари и рассказал о своей адаптации

Наставник греческого АЕК итальянец Массимо Каррера накануне матча Лиги Европы с " Зарей " (сегодня в 20:00) взял с собой на пресс-конференцию украинского полузащитника клуба из Афин Евгения Шахова.

Хавбека сборной Украины спросили, как команда пережила вспышку коронавируса и чего она ждет от игры с луганской "Зарей".

Команда восстановилась и все в порядке. Мы должны забыть первый матч [4:1], сосредоточиться на предстоящем поединке, подготовиться к нему должным образом. К сожалению, наши болельщики не смогут прийти на стадион, но мы знаем, что они нас поддерживают, и мы отдадим все силы на поле.

Еще один вопрос касался быстрой адаптации Евгения к новой команде и хватило ли на это времени.