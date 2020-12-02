СМИ: Тренер Галатасарая Терим дал согласие на покупку Яремчука

Турецкий "Галатасарай" продолжает рассматривать трансфер форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука в зимнее окно как один из приоритетных.

Как сообщает Sport.ua, главный тренер стамбульского клуба Фатих Терим уже дал свое принципиальное согласие руководству на покупку 24-летнего нападающего, которого будет рад видеть среди своих подопечных.

Ранее вопрос о покупке Яремчука предполагалось решить после проведения выборов президента клуба, намеченных на 19-26 декабря. Однако из-за запрета правительства Турции на проведение массовых мероприятий, что вызвано ростом заболеваемости коронавирусом, выборы в указанные сроки не состоятся, а руководить клубом продолжит действующая администрация.

По этой причине уже сейчас "Галатасарай" активно начал работать над формированием трансферных приоритетов на ближайшее окно, и Роман Яремчук находится на вершине списка.

Напомним, что об интересе к Яремчуку со стороны "Галатасарая" слухи появлялись еще в прошлом году, но тогда дальше разговоров дело не зашло.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 15 матчей за "Гент", отличившись 8 голами и 3 результативными передачами.