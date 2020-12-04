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Милевский: В Динамо Брест были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен Динамо Киев

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард попрощался с клубным стадионом

Милевский: В Динамо Брест были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен Динамо Киев
Новина українською

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский попрощался с домашним стадионом белорусского клуба.

"Последний мой выход на этот стадион, который не выглядит, конечно, каким-то суперсовременным, каким-то "Камп Ноу". Но здесь были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен "Динамо" Киев.

Здесь приятно находиться, хоть и в последний, наверное, раз в качестве футболиста. Все что мог – то сделал", – сказал Милевский.

Ранее СМИ писали о том, что Милевский может вернуться в Украину, либо отправиться в чемпионат Кипра.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
04.12.2020 в 23:06
Удачи, Артем Милевский
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Счётчик шансов (Полтава)
04.12.2020 в 22:59
Динамовское сердце попрощался.
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