Милевский: В Динамо Брест были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен Динамо Киев

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский попрощался с домашним стадионом белорусского клуба.

"Последний мой выход на этот стадион, который не выглядит, конечно, каким-то суперсовременным, каким-то "Камп Ноу". Но здесь были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен "Динамо" Киев .

Здесь приятно находиться, хоть и в последний, наверное, раз в качестве футболиста. Все что мог – то сделал", – сказал Милевский.

Ранее СМИ писали о том, что Милевский может вернуться в Украину, либо отправиться в чемпионат Кипра.