Милевский: В Динамо Брест были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен Динамо Киев
Форвард попрощался с клубным стадионом
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский попрощался с домашним стадионом белорусского клуба.
"Последний мой выход на этот стадион, который не выглядит, конечно, каким-то суперсовременным, каким-то "Камп Ноу". Но здесь были лучшие моменты моей футбольной карьеры со времен
Здесь приятно находиться, хоть и в последний, наверное, раз в качестве футболиста. Все что мог – то сделал", – сказал Милевский.
Ранее СМИ писали о том, что Милевский может вернуться в Украину, либо отправиться в чемпионат Кипра.
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Источник:Youtube-канал Миля
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