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Яремчук отличился ассистом в матче за Гент

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Украинец принял участие в голе своей команды

Яремчук отличился ассистом в матче за Гент
Новина українською

"Остенде" принимал "Гент" в рамках 15-го тура Лиги Жупиле. Уже на пятой минуте счет был открыт. Гости выбегали в контратаку, в которой Роман Яремчук отдал пас на партнера Османа Букари. Ганец пробросил круглого и пробил мимо вратаря.

К сожалению, этого гола пока недостаточно "Генту" для положительного результата. На 80-ю минуту матча "Остенде" побеждает со счетом 2:1. Роман Безус и Игорь Пластун начали матч на скамейке запасных.

В этом сезоне украинец провел за бельгийский клуб 17 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя ассистами.

Сейчас "Гент" занимает 13 место в чемпионате Бельгии. В Лиге Европы команда проиграла пять раз за пять туров. Напомним, что предыдущий тренер был уволен после недавнего матча против "Либереца".

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии
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