Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Болоньей
Начнется поединок в 21:45
Украинский хавбек "
Руслан начнет матч на скамейке запасных.
Поединок начнется в 21:45.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" в 12 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? Ecco la nostra ultima ???????????????????????????????????????? dell'anno!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 23, 2020
???? Here's our last #StartingXI of the year!#BolognaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/0VrR0ctXGJ
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