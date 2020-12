Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Болоньей

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 14-го тура Серии А против "Болоньи".

Руслан начнет матч на скамейке запасных.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" в 12 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

???? Ecco la nostra ultima ???????????????????????????????????????? dell'anno!

???? Here's our last #StartingXI of the year!#BolognaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/0VrR0ctXGJ