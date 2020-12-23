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Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Болоньей

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Начнется поединок в 21:45

Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Болоньей
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 14-го тура Серии А против "Болоньи".

Руслан начнет матч на скамейке запасных.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" в 12 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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