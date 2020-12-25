  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эвертон проявляет интерес к Ярмоленко
В тренде

Эвертон проявляет интерес к Ярмоленко

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец в этом сезоне в Лондоне имеет очень мало игровой практики

Эвертон проявляет интерес к Ярмоленко
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" зимой может сменить клубную прописку.

Как пишет Transfermarketweb, футболистом сборной Украины интересуется "Эвертон". Каких-либо подробностей возможного перехода источник не дает.

Интересно, что об интересе "Эвертона" к Ярмоленко СМИ писали еще когда футболист играл за "Боруссию".

Читайте такжеMirror: Вест Хэм ради подписания Жиру готов продать Ярмоленко

Напомним, что в этом сезоне в 10 матчах за клуб Ярмоленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста. При этом украинец заявлял, что он не намерен менять команду до истечения контракта, который рассчитан до 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
25.12.2020 в 16:55
Головне щоб грав. Продайте вже його якщо не потрібний.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.12.2020 в 16:53
Йди вже хоч куди-небудь, тим більше в Англії, доки запрошують. А то будеш, як Міля, в якихось Минаях догнивати.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.12.2020 в 16:30
Чтобы сесть и там на лавку? Ярмоле надо что-то попроще искать. Кристал, Фулхэм (если он так хочет жить в Лондон по его словам)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...