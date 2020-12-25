Эвертон проявляет интерес к Ярмоленко
Украинец в этом сезоне в Лондоне имеет очень мало игровой практики
Украинский вингер "
Как пишет Transfermarketweb, футболистом сборной Украины интересуется "Эвертон". Каких-либо подробностей возможного перехода источник не дает.
Интересно, что об интересе "Эвертона" к Ярмоленко СМИ писали еще когда футболист играл за "Боруссию".
Напомним, что в этом сезоне в 10 матчах за клуб Ярмоленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста. При этом украинец заявлял, что он не намерен менять команду до истечения контракта, который рассчитан до 2022 года.
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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
25.12.2020 в 16:55
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Dimka26 (Чернигов)
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