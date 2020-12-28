Как Швед забил дебютный мяч за Мехелен. ВИДЕО
Долго шел к успеху
Сегодня в матче 19-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома одолел "Мускрон". В битве аутсайдеров лиги (тринадцатое и восемнадцатое места) велась плотная борьба, а преимущество одна из команд получила с разницей в один мяч. Этот победный гол за "Мехелен" (2:1) оформил украинский легионер Марьян Швед. Он появился на поле на 61-й минуте, а уже на 83-й оформил взятие ворот. Смотрите, как это было, на видео.
Контракт Шведа принадлежит "Селтику", за "Мехелен" украинец выступает на правах аренды. Это его пятый матч за бельгийскую команду (95 игровых минут) и первый результативный удар.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лучший автогол 2020 заказывали? Курьезный пас головой от защитника точно за шиворот вратарю. ВИДЕО
- Ливерпуль оступается, Эвертон сокращает отставание до трёх очков. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Игрок Металлиста 1925 оштрафован на 340 грн за аварию с участием четырех машин
- Палкин огласил детали сделки по продаже Зубкова
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...