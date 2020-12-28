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Как Швед забил дебютный мяч за Мехелен. ВИДЕО

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Долго шел к успеху

Как Швед забил дебютный мяч за Мехелен. ВИДЕО
UA-Футбол
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Сегодня в матче 19-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома одолел "Мускрон". В битве аутсайдеров лиги (тринадцатое и восемнадцатое места) велась плотная борьба, а преимущество одна из команд получила с разницей в один мяч. Этот победный гол за "Мехелен" (2:1) оформил украинский легионер Марьян Швед. Он появился на поле на 61-й минуте, а уже на 83-й оформил взятие ворот. Смотрите, как это было, на видео.

Контракт Шведа принадлежит "Селтику", за "Мехелен" украинец выступает на правах аренды. Это его пятый матч за бельгийскую команду (95 игровых минут) и первый результативный удар.

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В статье: Чемпионат Бельгии Мускрон Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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