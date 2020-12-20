Марьян Швед сыграл за Мехелен впервые за два месяца
Украинец вышел на замену
"Мехелен" в гостях сыграл с "Левеном" в рамках 17-го тура Лиги Жюпиле. Украинец Марьян Швед появился на поле на 79-ой минуте матча при счете 1:2 вместо автора первого гола своей команды Керима Мрабти. После выхода игрока команды не забивали. Поединок завершился с тем же счетом в пользу "Мехелена".
Последний раз Марьян Швед выходил на поле еще 17 октября в матче против "Кортрейка", сыграв восемь минут. В целом он провел 65 минут за "Мехелен" в четырех матчах, до сих пор не отметившись результативными действиями.
Украинец перешел в свою текущую бельгийскую команду в августе этого года на правах аренды с "Селтика". В составе "Мехелена" Швед пробудет до конца этого сезона. Ориентировочная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 800 тыс евро.
После победы команда украинском осталась на 16-м месте, опережая "Синт-Трёйден" соотечественника Шведа Филиппова на три очка.
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