Филиппов: Получился хороший год - и для Десны, и для меня лично

Нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов, который ранее выступал за " Десну " прокомментировал тот факт, что Александр Рябоконь и Луиш Каштру внесли его в список лучших футболистов УПЛ в 2020 году/

— Александр, вас Луиш Каштру определил в список троих лучших игроков УПЛ в 2020 году. Рады такому признанию?

— Да, конечно, приятно, что такой сильный, высококвалифицированный тренер выделил мою игру. Значит, я делал что-то правильно и иду по правильной дороге. Главное, не останавливаться на достигнутом. Действительно, получился хороший год и для "Десны", и для меня лично.

— Также главный тренер "Десны" Александр Рябоконь вас поставил на первое место в своем рейтинге лучших игроков 20-го года. Для вас это важно?

— Приятно, что Александр Дмитриевич так оценил мою работу в 2020 году. Еще раз повторю, что 2020 год для "Десны" и для меня лично получился очень удачным. Это все получилось благодаря ребятам и тренерскому составу, которые всегда в меня верили. Конечно, для меня очень важно, что я был частью такой большой команды. Рад, что смог внести свою лепту в успех "Десны".

— В каком из матчей против "Шахтера" Каштру мог вас отметить?

— Особо какую-то одну игру я не выделю. Каждая игра против "Шахтера" - это такое маленькое испытание, так как ты играешь против гранда украинского футбола. Всегда интересно противостоять такой хорошей команде. Мы всегда пытались давать бой "Шахтеру". И молодцы ребята, что после того, как я перешел в "Сент-Трюйден", сыграли с "горняками" вничью. Видно, что и "Десна" выросла, как команда.

— Можете назвать свою тройку лучших игроков УПЛ в 2020 году?

— Это будет тяжело сделать. Была бы возможность, я бы назвал большинство игроков из "Десны", потому что они действительно этого заслуживают. Но мой список будет выглядеть так: Виктор Цыганков и Виталий Миколенко из "Динамо", а также Владлен Юрченко из "Зари". Это те игроки, которые, как по мне, добились прогресса.