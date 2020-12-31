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СМИ: Малиновский раздумывает о смене клуба. Его ждут в аренду в Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Все ради Евро

СМИ: Малиновский раздумывает о смене клуба. Его ждут в аренду в Бельгии
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский подумывает о том, чтобы сменить клуб. По крайней мере, об этом пишет бельгийское издание voetbal24.

По версии издания, Руслан недоволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и опасается за место в составе сборной Украины на Евро-2020. Поэтому футболист ради игровой практики согласен даже на аренду до конца сезона.

Также сообщается, что за данной ситуацией следят три бельгийских клуба - "Генк", из которого он перешел в клуб из Бергамо, а также "Брюгге" и "Антверпен".

Эти три клуба хотели бы подписать игрока, однако, не факт, что даже один из вышеназванных клубов сможет арендовать Малиновского, так как даже его арендная цена, впрочем, как и нынешняя зарплатная ведомость, для бельгийских клубов является довольно высокой.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" в 13 матчах (1 гол и 2 ассиста), но в основе выходил только в 6 поединках.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
voetbal24.be

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Комментарии (4)
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IM-RM-DK (Miami)
31.12.2020 в 16:31
Ага,там Витя Голден дерева Каваленка едит,вот Малина и боится конкуренции со звездой всея даунецка)))))
Ответить
0
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
31.12.2020 в 16:29
Брєд...
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
31.12.2020 в 16:08
Утки летять...
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0
0
vlotko (Броди)
31.12.2020 в 16:06
Коваленко спішить на допомогу, вірніше, на заміну.
Ответить
0
0


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