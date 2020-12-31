СМИ: Малиновский раздумывает о смене клуба. Его ждут в аренду в Бельгии
Все ради Евро
Украинский хавбек "
По версии издания, Руслан недоволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и опасается за место в составе сборной Украины на Евро-2020. Поэтому футболист ради игровой практики согласен даже на аренду до конца сезона.
Также сообщается, что за данной ситуацией следят три бельгийских клуба - "Генк", из которого он перешел в клуб из Бергамо, а также "Брюгге" и "Антверпен".
Эти три клуба хотели бы подписать игрока, однако, не факт, что даже один из вышеназванных клубов сможет арендовать Малиновского, так как даже его арендная цена, впрочем, как и нынешняя зарплатная ведомость, для бельгийских клубов является довольно высокой.
Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" в 13 матчах (1 гол и 2 ассиста), но в основе выходил только в 6 поединках.
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