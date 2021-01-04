Зинченко отреагировал на победу Манчестер Сити

Футболист "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко оценил вчерашнюю победу "горожан" в 17-ом туре АПЛ над лондонским "Челси" (1:3). Украинец отыграл все 90 минут и помог команде забить первый гол. Он написал в своем Instagram следующее:

"Я немного разочарован пропущенным голом, но все же мы взяли 3 очка в столице. Так держать".

Английское издание Manchester Evening News опубликовало рейтинг футболистов в рамках вчерашнего поединка. Зинченко получил семерку, такая же оценка у Стоунза, Диаса, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силвы и Стерлинга. Напомним, ранее украинцем интересовался римский "Лацио".