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Зинченко отреагировал на победу Манчестер Сити

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Александр принял участие в успехе над "Челси"

Зинченко отреагировал на победу Манчестер Сити
Новина українською

Футболист "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко оценил вчерашнюю победу "горожан" в 17-ом туре АПЛ над лондонским "Челси" (1:3). Украинец отыграл все 90 минут и помог команде забить первый гол. Он написал в своем Instagram следующее:

"Я немного разочарован пропущенным голом, но все же мы взяли 3 очка в столице. Так держать".

Английское издание Manchester Evening News опубликовало рейтинг футболистов в рамках вчерашнего поединка. Зинченко получил семерку, такая же оценка у Стоунза, Диаса, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силвы и Стерлинга. Напомним, ранее украинцем интересовался римский "Лацио".

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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denis066 (Днепр )
04.01.2021 в 12:54
Обидно,что гол был забит с зоны Зинченко,скорости не хватило...
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