Зинченко оформил предголевую передачу в матче против Челси

Игрок национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в первом голе своей команды в ворота "Челси" в поединке 17-го тура АПЛ.

Украинец выполнил передачу в центр с левого фланга, Фоден в касание переправил на Гюндогана, а немец, развернувшись, нанес точный удар с линии штрафной по воротам Мэнди.

Ilkay Gundogan with a Class Goal pic.twitter.com/o43WY2k2EV — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

Это первый из двух голов "горожан" в выездном поединке против "аристократов". Еще по голу забили Фоден и Де Брюйне. К 35-й минуте счет в матче 0:3 в пользу подопечных Гвардиолы.