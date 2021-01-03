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Зинченко оформил предголевую передачу в матче против Челси

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец помог своей команде забить первый гол

Зинченко оформил предголевую передачу в матче против Челси
Новина українською

Игрок национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в первом голе своей команды в ворота "Челси" в поединке 17-го тура АПЛ.

Украинец выполнил передачу в центр с левого фланга, Фоден в касание переправил на Гюндогана, а немец, развернувшись, нанес точный удар с линии штрафной по воротам Мэнди.

Это первый из двух голов "горожан" в выездном поединке против "аристократов". Еще по голу забили Фоден и Де Брюйне. К 35-й минуте счет в матче 0:3 в пользу подопечных Гвардиолы.

Напомним, что эта встреча стала для Александра Зинченко 75-й в футболке "Манчестер Сити".

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.01.2021 в 21:02
Зінченко оформив перемогу, вийшовши на поле.
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Камонплей
03.01.2021 в 20:44
подпивасники в комментах как обычно. откуда же им знать что преассисты уже много лет анализируются не только спецами но и современными футбольными медиа.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 21:00
WHAT?
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adidas77 (Cумы)
03.01.2021 в 20:29
Эта рубрика придумана специально для наших?Предголевая передача! Да уж... То что отыграл почти матч, это отлично.Но давайте не будем выдумывать ерунду, с предголевыми передачами...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 20:59
так а як це... хтось може відповісти... завжди у лігах були список бомбардирів і список асистентів куди ж тоді ці передгольові передачі зараховуються чи це так "от фонаря" просто?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 20:28
а як це передгольова передача завжди була статистика гол+пас...це що вже другі паси рахуються... а там вже й треті паси...?
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Arthas (Севастополь)
03.01.2021 в 20:10
ох, вже ця нова статистика по передгольовим передачам )))
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kalan-86 (Анкара)
03.01.2021 в 19:28
Гол-супер! Сити полурезервным составом хвалённый Челси и в хвост и в гриву!
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