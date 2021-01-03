Зинченко оформил предголевую передачу в матче против Челси
Украинец помог своей команде забить первый гол
Игрок национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в первом голе своей команды в ворота "Челси" в поединке 17-го тура АПЛ.
Украинец выполнил передачу в центр с левого фланга, Фоден в касание переправил на Гюндогана, а немец, развернувшись, нанес точный удар с линии штрафной по воротам Мэнди.
Ilkay Gundogan with a Class Goal pic.twitter.com/o43WY2k2EV— Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021
Это первый из двух голов "горожан" в выездном поединке против "аристократов". Еще по голу забили Фоден и Де Брюйне. К 35-й минуте счет в матче 0:3 в пользу подопечных Гвардиолы.
Напомним, что
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