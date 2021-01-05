Калиниченко войдет в тренерский штаб ФК Рига
Олег Кононов покидает латвийский клуб
Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко войдет в тренерский штаб "Риги", сообщает Sport24.
Калиниченко станет помощником Дениса Лактионова, который примет команду после ухода Олега Кононова.
Тренером вратарей также будет назначен небезызвестный Александр Филимонов.
Контракты всей тройки специалистов будут рассчитаны на два года.
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Латвии "Рига" располагается на первой строчке, набрав 69 очков в 27 матчах.
Также напомним, что Максим Калиниченко играл за "Днепр", "Спартак", "Таврию", был экспертом на ТВ, работал в тренерском штабе клубов украинских "Металлиста" и "Полесья", а также российской "Родины".
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