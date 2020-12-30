Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калиниченко: Борщ и сало - украинские. В Москве сало совсем другое
Гастрономические пристрастия экс-хавбека сборной Украины
Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко, который сейчас живет в Москве, рассказал о своих кулинарных пристрастиях.
– В последние месяцы в интернете развернулись дебаты по борщу. Ты на какой стороне?
– Отвечу так же, как и в наделавшем шуму
– Чем так хорош твой семейный борщ?
– Во-первых, тем, что готовят мама или супруга. Во-вторых, это капуста и томатная паста. А вот со свеклой борщ не люблю.
– Кусочек сала добавляешь?
– Желательно, конечно. И чеснок. Но, опять же, я здесь (в Москве – прим.). А сало там.
– И как быть?
– Ждать.
– Легальные способы поставки в Россию существуют?
– Наверное. Но со всеми историями с границей стало не очень удобно. Можно пойти в магазин или на рынок, но здесь сало совсем другое, поэтому даже не ищу то самое, которое люблю. Лучше я потерплю.
Популярное сейчас
- Сабо выделил двух тренеров в УПЛ
- У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро