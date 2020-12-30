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Калиниченко: Борщ и сало - украинские. В Москве сало совсем другое

Премьер-лига
(1 голосов)

Гастрономические пристрастия экс-хавбека сборной Украины

Калиниченко: Борщ и сало - украинские. В Москве сало совсем другое
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко, который сейчас живет в Москве, рассказал о своих кулинарных пристрастиях.

– В последние месяцы в интернете развернулись дебаты по борщу. Ты на какой стороне?

– Отвечу так же, как и в наделавшем шуму моем комментарии в твиттере про украинских футболистов. Конечно, для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. Как украинец, я не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо – это щи, и уже потом все остальное. Уверен, что в твиттере мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать.

– Чем так хорош твой семейный борщ?

– Во-первых, тем, что готовят мама или супруга. Во-вторых, это капуста и томатная паста. А вот со свеклой борщ не люблю.

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– Кусочек сала добавляешь?

– Желательно, конечно. И чеснок. Но, опять же, я здесь (в Москве – прим.). А сало там.

– И как быть?

– Ждать.

– Легальные способы поставки в Россию существуют?

– Наверное. Но со всеми историями с границей стало не очень удобно. Можно пойти в магазин или на рынок, но здесь сало совсем другое, поэтому даже не ищу то самое, которое люблю. Лучше я потерплю.

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В статье: Максим Калиниченко
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Источник:
РСпорт

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Комментарии (15)
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.12.2020 в 22:31
калиниченко - это блаблабла, но откуда запоребриком нормальные борщ и сало, явасумоляю
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2020 в 21:36
Скоро виявиться що маца та люля-кебаб - ета істонно гусскіє блюда.
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+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.12.2020 в 22:30
маца - это исконно узкое у узкой элиты - ротенбергов, абрамовичей, вексельбергов и других футбольных менеджеров
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 21:31
калініченко такий самий як воронін, тимощук та інші малороси... задовбали своїм хохляцтвом... живе у москві- як ні в чому не бувало
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+3
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
30.12.2020 в 21:28
Борщ без буряка. Чтоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо?
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+5
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 21:32
як це борщ без буряка? а з чим з щи?
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+3
-1
Пришта Литин (Киев)
30.12.2020 в 21:26
Терпило бл-дь)
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+2
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 21:31
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0
-1
бохкаскалошьок
30.12.2020 в 21:17
ну с борщем то такое, а сало..сало это ж свинья..а свинья она хоть в украине, россии, африке, мексике не станет бараниной или тушканом)) сало не есть укро продукт
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+1
-10
Algrab (Костопiль)
30.12.2020 в 21:23
п н х, шаріков.
Ответить
+6
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 21:28
Algrab (Костопiль)
+3
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
30.12.2020 в 21:30
В Украине шарят свинью кормить на сало, а в других странах нет. У нас это в традиции.
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.12.2020 в 21:35
бохкаскалошьок Ка.цап, жуй щи с брюквой и не умничай здесь. Кулинар с.раный
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+7
-1
corech (Горловка)
30.12.2020 в 22:04
Особисто я пробував сало в Німеччіні,Чехії,Польщі,Угорщіні, навіть в Ізраїлі.Висновок:тількі в Угорщіні десь більш-менш схоже на українське.На друге місце можна поставити німецьке.Решта-не сало,а мило.
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.12.2020 в 22:29
вот ни буя чувак в сале не соображает, а шото там комментит, ну шо за люди
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+2
0


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