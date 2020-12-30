Калиниченко: Борщ и сало - украинские. В Москве сало совсем другое

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко, который сейчас живет в Москве, рассказал о своих кулинарных пристрастиях.

– В последние месяцы в интернете развернулись дебаты по борщу. Ты на какой стороне?

– Отвечу так же, как и в наделавшем шуму моем комментарии в твиттере про украинских футболистов. Конечно, для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. Как украинец, я не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо – это щи, и уже потом все остальное. Уверен, что в твиттере мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать.

– Чем так хорош твой семейный борщ?

– Во-первых, тем, что готовят мама или супруга. Во-вторых, это капуста и томатная паста. А вот со свеклой борщ не люблю.

– Кусочек сала добавляешь?

– Желательно, конечно. И чеснок. Но, опять же, я здесь (в Москве – прим.). А сало там.

– И как быть?

– Ждать.

– Легальные способы поставки в Россию существуют?

– Наверное. Но со всеми историями с границей стало не очень удобно. Можно пойти в магазин или на рынок, но здесь сало совсем другое, поэтому даже не ищу то самое, которое люблю. Лучше я потерплю.