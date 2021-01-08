Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии

32-летний вратарь Максим Кучинский вторую половину 2019 года провел в грузинском "Динамо" (Батуми), а конец прошлого сезона - в латвийском "Тукумсе". К этому времени голкипер выступал за "Черкащину" из Второй лиги.

Максим рассказал о своих мытарствах за рубежом в прошлом сезоне 2019/2020.

Я был в Латвии полгода, но за этот промежуток времени начался коронавирус. Соответственно, команду распустили, чемпионат приостановили. Уже после того, как можно было собраться, я вернулся в Латвию. Смотрю, а там уже 75% команды, которая была на сборе, уже нет. Потому что сократили бюджет после коронавируса. Вернули меня и еще нескольких человек. Руководство решило доиграть сезон молодыми ребятами, которым было по 16 лет. Вот после этого я буквально успел 5 матчей сыграть. Затем расторгли контракт по обоюдному согласию, я уехал. Ведь на самом деле это было невыносимо, просто выходить на матч и смотреть, как тебя "возят рылом". Итоговый результат игры ты знал, так как на поле молодых пацанов бросили под танки. Если бы было хотя бы 50 на 50, то есть молодых и опытных, то шансы могли быть лучше. Еще присутствовали определенные нюансы, клуб не хотел платить мне денег, поэтому я еще где-то два месяца сидел там, ждал пока те все вопросы уладят юристы, агенты.

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В Грузии и Латвии, по словам Максима, одинаковые чемпионаты.

Любая команда Первой лиги Украины может спокойно побороться с лидерами Высшей лиги Латвии. Я бы не сказал, что это сильные чемпионаты, за исключением 2-3 команд. Честно говоря, хочу поскорее забыть этот период. Как в фильме "Люди в черном", чтобы кнопку нажать и все. Ты выходишь на игру и как бы то ни прыгал, вертелся и «убивал» себя, то тебя все равно будут возить. В "Тукумсе" врача не было в команде. Ни массажиста, ни восстановления. Я впервые в жизни столкнулся с тем, что футболист не может выйти на тренировку, потому что ему нужно там по механике на работе машину ремонтировать. Я просто там "уписался". Другой работает тренером и не может ходить на тренировки. Было интересно, когда у нас завтра матч, сегодня предигровая тренировки, а человека нет! Потому что он отпросился, ведь его основной заработок - детей тренировать. Зачем ему футбол, если он завтра приедет и все равно будет в составе? У нас один игрок весил 103 килограмма, звали Томми. Он 1988 года, был хорошим защитником, так он сбросил вес и играл в футбол после двухлетнего перерыва. Потому что у нас просто не хватало людей.

В "Динамо" Батуми Максим Кучинский перешел из львовских "Карпат" и до сих пор жалеет об этом шаге.