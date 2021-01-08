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Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии

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Равняет с Первой и Второй лигами чемпионата Украины

Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии
Новина українською

32-летний вратарь Максим Кучинский вторую половину 2019 года провел в грузинском "Динамо" (Батуми), а конец прошлого сезона - в латвийском "Тукумсе". К этому времени голкипер выступал за "Черкащину" из Второй лиги.

Максим рассказал о своих мытарствах за рубежом в прошлом сезоне 2019/2020.

Я был в Латвии полгода, но за этот промежуток времени начался коронавирус. Соответственно, команду распустили, чемпионат приостановили. Уже после того, как можно было собраться, я вернулся в Латвию. Смотрю, а там уже 75% команды, которая была на сборе, уже нет. Потому что сократили бюджет после коронавируса. Вернули меня и еще нескольких человек. Руководство решило доиграть сезон молодыми ребятами, которым было по 16 лет.

Вот после этого я буквально успел 5 матчей сыграть. Затем расторгли контракт по обоюдному согласию, я уехал. Ведь на самом деле это было невыносимо, просто выходить на матч и смотреть, как тебя "возят рылом". Итоговый результат игры ты знал, так как на поле молодых пацанов бросили под танки. Если бы было хотя бы 50 на 50, то есть молодых и опытных, то шансы могли быть лучше. Еще присутствовали определенные нюансы, клуб не хотел платить мне денег, поэтому я еще где-то два месяца сидел там, ждал пока те все вопросы уладят юристы, агенты.

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В Грузии и Латвии, по словам Максима, одинаковые чемпионаты.

Любая команда Первой лиги Украины может спокойно побороться с лидерами Высшей лиги Латвии. Я бы не сказал, что это сильные чемпионаты, за исключением 2-3 команд. Честно говоря, хочу поскорее забыть этот период. Как в фильме "Люди в черном", чтобы кнопку нажать и все. Ты выходишь на игру и как бы то ни прыгал, вертелся и «убивал» себя, то тебя все равно будут возить.

В "Тукумсе" врача не было в команде. Ни массажиста, ни восстановления. Я впервые в жизни столкнулся с тем, что футболист не может выйти на тренировку, потому что ему нужно там по механике на работе машину ремонтировать. Я просто там "уписался". Другой работает тренером и не может ходить на тренировки. Было интересно, когда у нас завтра матч, сегодня предигровая тренировки, а человека нет! Потому что он отпросился, ведь его основной заработок - детей тренировать. Зачем ему футбол, если он завтра приедет и все равно будет в составе? У нас один игрок весил 103 килограмма, звали Томми. Он 1988 года, был хорошим защитником, так он сбросил вес и играл в футбол после двухлетнего перерыва. Потому что у нас просто не хватало людей.

В "Динамо" Батуми Максим Кучинский перешел из львовских "Карпат" и до сих пор жалеет об этом шаге.

Мне позвонил один человек, его фамилии я называть не хочу и не буду. Пообещал мне золотые горы, что меня там ждут и все такое. Я сорвался и не продлил контракт с "Карпатами", поехал в Грузию, а там оказалось все совсем не так, как мне говорил этот человек. Меня там никто не ждал. Я ехал без просмотра на контракт, а мне сказали тренироваться.

Позанимался я там 3-4 дня и хотел какой-то конкретики. Предложили остаться на 5 месяцев, чтобы я еще набрал форму и тогда они на меня посмотрят. По деньгам там много урезали и у меня уже в принципе не было выхода, я понимал, что в Украине, если я вернусь, то это будет Первая или Вторая лига. Я остался в Грузии. Был там почти полгода. Мне все понравилось, там действительно красиво. Это одно из лучших мест, где я был.

Почему не остался там надолго? Ну посмотрите в Интернете. 5 месяцев был там я, мне не дали поиграть, 8 месяцев там был Левченко, экс-кипер "Зари". Его там сейчас забрали и они ищут еще вратаря. Им нужно вызвать "Касильясов", "Ван Дер Саров" и то не факт, что угодишь тренеру. Например, искали защитника левоногого. Я, как минимум, знаю двух из УПЛ, хороших. А он говорит, мол, не подходят. Ну я и говорю: "Тогда звоните в "Барселону" и "Реал". Возможно там найдете. Продадите целое "Динамо" (Батуми) и купите одного игрока оттуда".

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В статье: Игорь Левченко Первая лига Вторая лига Динамо (Батуми) Максим Кучинский чемпионат Грузии чемпионат Латвии Тукумс 2000
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