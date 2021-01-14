Малиновский выйдет в старте на кубковый матч с Кальяри
Матч начнется в 22:15
Украинский полузащитник
Украинец выйдет в стартовом составе, а поединок начнется в 22:15.
Напомним, что Руслан в нынешнем сезоне сыграл за бергамаски в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
???? Scendiamo in campo così!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 14, 2021
???? The Nerazzurri line-up to face Cagliari!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/f4WBmLDOa2
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