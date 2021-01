Малиновский выйдет в старте на кубковый матч с Кальяри

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сыграет в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии против Кальяри.

Украинец выйдет в стартовом составе, а поединок начнется в 22:15.

Напомним, что Руслан в нынешнем сезоне сыграл за бергамаски в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

???? Scendiamo in campo così!

???? The Nerazzurri line-up to face Cagliari!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/f4WBmLDOa2