Солигорский Шахтер Григорчука подписал украинского форварда

Украинский нападающий Роман Дебелко стал игроком солигорского "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт действующего чемпиона Беларуси.

Пока условия контракта не сообщаются. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Последней командой украинца была латвийская "Рига", в составе которой он провел полтора года и сыграл в 38-ми матчах, записав в актив 14 голов и три ассиста. Также воспитанник ДЮФШ "Прикарпатье" и донецкого "Металлурга" выступал за "Сталь", "Карпаты" и армянскую "Урарту".

Отметим, что главный тренер "Шахтера" Солигорск Роман Григорчук является уроженцем Коломыйского района Ивано-Франковской области, так же, как и Роман Дебелко. Нападающий - единственный украинец в составе действующего чемпиона Беларуси.