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Солигорский Шахтер Григорчука подписал украинского форварда

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Земляки воссоединяются в Беларуси

Солигорский Шахтер Григорчука подписал украинского форварда
Новина українською

Украинский нападающий Роман Дебелко стал игроком солигорского "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт действующего чемпиона Беларуси.

Пока условия контракта не сообщаются. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Последней командой украинца была латвийская "Рига", в составе которой он провел полтора года и сыграл в 38-ми матчах, записав в актив 14 голов и три ассиста. Также воспитанник ДЮФШ "Прикарпатье" и донецкого "Металлурга" выступал за "Сталь", "Карпаты" и армянскую "Урарту".

Отметим, что главный тренер "Шахтера" Солигорск Роман Григорчук является уроженцем Коломыйского района Ивано-Франковской области, так же, как и Роман Дебелко. Нападающий - единственный украинец в составе действующего чемпиона Беларуси.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Роман Дебелко чемпионат Беларуси
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