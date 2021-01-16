Солигорский Шахтер Григорчука подписал украинского форварда
Земляки воссоединяются в Беларуси
Украинский нападающий Роман Дебелко стал игроком солигорского "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт действующего чемпиона Беларуси.
Пока условия контракта не сообщаются. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Последней командой украинца была латвийская "Рига", в составе которой он провел полтора года и сыграл в 38-ми матчах, записав в актив 14 голов и три ассиста. Также воспитанник ДЮФШ "Прикарпатье" и донецкого "Металлурга" выступал за "Сталь", "Карпаты" и армянскую "Урарту".
Отметим, что главный тренер "Шахтера" Солигорск Роман Григорчук является уроженцем Коломыйского района Ивано-Франковской области, так же, как и Роман Дебелко. Нападающий - единственный украинец в составе действующего чемпиона Беларуси.
Популярное сейчас
- "Некоторые слова на украинском не понимаю" - Алиев стал экспертом на ТК Футбол
- Продэксим проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Хобленко: Нойоку нравится в Беларуси, он в Минске купил много квартир
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО