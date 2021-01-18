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Украинец Лтайф покинул Алмерию

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Голкипер ищет новую команду

Украинец Лтайф покинул Алмерию
Новина українською

20-летний украинский вратарь Дани Лтайф прекратил сотрудничество с "Алмерией".

Как сообщает Трибуна, сейчас голкипер находится в Украине, агент подыскивает ему новую команду.

В качестве продолжения карьеры рассматриваются варианты как в Украине, так и за рубежом.

Отметим, что украинец с ливанскими корнями в сентябре 2020 года подписал контракт с "Алмерией" на 2 года с возможностью продления еще на 1, но так и не сыграл за основную команду.

В Украине футболист находился в составе "Олимпика", провел 5 матчей за юношеские украинские сборные.

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В статье: "Алмерия" (Алмерия) Дани Джуниор Лтайф
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Источник:
Трибуна

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