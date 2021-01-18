Украинец Лтайф покинул Алмерию
Голкипер ищет новую команду
20-летний украинский вратарь Дани Лтайф прекратил сотрудничество с "Алмерией".
Как сообщает Трибуна, сейчас голкипер находится в Украине, агент подыскивает ему новую команду.
В качестве продолжения карьеры рассматриваются варианты как в Украине, так и за рубежом.
Отметим, что украинец с ливанскими корнями в сентябре 2020 года подписал контракт с "Алмерией" на 2 года с возможностью продления еще на 1, но так и не сыграл за основную команду.
В Украине футболист находился в составе "
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Популярное сейчас
- Рафаилов советует Шахтеру не говорить о Донецке, а сначала вернуться в Мариуполь
- Милан подписывает Манджукича, Озил отправился в Турцию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Луческу сосредоточил свое внимание на двух линиях киевского Динамо
- Топ-10 самых дорогих украинских футболистов - версия Transfermarkt
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...