Украинец Лтайф покинул Алмерию

20-летний украинский вратарь Дани Лтайф прекратил сотрудничество с "Алмерией".

Как сообщает Трибуна, сейчас голкипер находится в Украине, агент подыскивает ему новую команду.

В качестве продолжения карьеры рассматриваются варианты как в Украине, так и за рубежом.

Отметим, что украинец с ливанскими корнями в сентябре 2020 года подписал контракт с "Алмерией" на 2 года с возможностью продления еще на 1, но так и не сыграл за основную команду.