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Нойок объявил о своем переходе в российский Оренбург

Наши за границей
(3 голосов)

Хавбек продолжит карьеру в первой лиге России

Нойок объявил о своем переходе в российский Оренбург
Новина українською

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок перешел в российский "Оренбург".

Об этом сообщил сам футболист в Инстаграм.

"Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов, вперед к самым высоким целям", – написал Нойок.

Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что ради перехода в российский клуб украинец может принять гражданство Беларуси.

Отметим, что "Оренбург" на данный момент занимает третье место в ФНЛ. Также напомним, что последние 2,5 года своей карьеры игрок провел в белорусском "Динамо-Брест".

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В статье: Александр Нойок Оренбург
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Комментарии (20)
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Дыр0к0л (Енакиево)
20.01.2021 в 22:07
Что бы там кастрюлеголовые не пыхтели, это не их дело! Саше удачи в новой команде!
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+2
0
С.Карпович. (Ланівці)
20.01.2021 в 22:03
Він напевне все життя мріяв там грати.Ще має сказати що Оренбург найгарніше місто яке він бачив.В гнилих таке все життя.
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+1
-1
djumba (Мелитополь)
20.01.2021 в 21:53
Да нормально, как раз его уровень...
Ответить
+1
0
Oлeкcин (Н.)
20.01.2021 в 21:40
Ого сколько завистников!
Ответить
+2
-5
c99baf (Харьков)
20.01.2021 в 21:53
Ещё не утро.
Ответить
+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
20.01.2021 в 21:38
рад за нойока! надеюсь, он покорит и другие нефтедобывающие футбольные регионы расии - уренгой, норильск. а по завершении карьеры устроится там буровиком)
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+3
-1
Jovan Markoski
20.01.2021 в 21:37
Подгорание кастрюль слышно аж за версту
Ответить
+3
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
20.01.2021 в 21:40
так мож пойди сними свою мивину с огня, а то опять останешься голодный) чи шо там у тебя, доширак
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+4
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 21:35
"Радий бути частиною "Оренбурга". Дякую за новий виклик, вперед до найвищих цілей"...цікаво, які ж найвищі цілі стоять перед оренбургом - не бути дном серед днищ...
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+5
-3
Мрійник (Куп'янськ)
20.01.2021 в 21:18
Та воно, як кізяк ополонці все життя тіліпалося з команди в команду. В Україні жодного голу не забило. Нехай їде, це все одно територія анексована московією у киргизів та казахів.
Ответить
+8
-4
Oлeкcин (Н.)
20.01.2021 в 22:11
Ты тоже в Украине ни одного гола не забило. Как и в Белоруссии. Так что ты еще больший кизяк в проруби :)
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.01.2021 в 21:14
И спонсор Газпром) символично)) Не отмыться ему теперь от клейма))
Ответить
+9
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 21:37
тимощук 2.0
Ответить
+7
-2
Dimka26 (Чернигов)
20.01.2021 в 21:12
А как же любрвь к Беларуси? Деньги закончились и любовь прошла?
Ответить
+7
-4
avatar
rubizhansky (Рубежное)
20.01.2021 в 21:12
Цыган нашел себе новый табор)
Ответить
+8
-4
Oлeкcин (Н.)
20.01.2021 в 21:54
Твой комментарий опоздал на пол года :)
Ответить
+1
-2
bokassa_cock (Город)
20.01.2021 в 20:45
красава! только зачем новость на ночь глядя, щас пуканы рваться начнут у так называемых питритов)) лучше бы с утра
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+12
-12
aleks68
20.01.2021 в 20:56
за свой пукан переживай чучело лапотное.лижи паРАШЕ молча падаль.а нойоку твоему флаг паРАШИ в ..... и .... с ним.невелика потеря.
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+10
-8
c99baf (Харьков)
20.01.2021 в 20:57
Да,опять бессонница...
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+3
-1
Jovan Markoski
20.01.2021 в 21:36
bokassa_cock ты оказался прав.
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+4
-4


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