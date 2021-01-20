Нойок объявил о своем переходе в российский Оренбург

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок перешел в российский "Оренбург".

Об этом сообщил сам футболист в Инстаграм.

"Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов, вперед к самым высоким целям", – написал Нойок.

Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что ради перехода в российский клуб украинец может принять гражданство Беларуси.

Отметим, что "Оренбург" на данный момент занимает третье место в ФНЛ. Также напомним, что последние 2,5 года своей карьеры игрок провел в белорусском "Динамо-Брест".