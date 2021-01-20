Нойок объявил о своем переходе в российский Оренбург
Хавбек продолжит карьеру в первой лиге России
28-летний украинский полузащитник Александр Нойок перешел в российский "Оренбург".
Об этом сообщил сам футболист в Инстаграм.
"Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов, вперед к самым высоким целям", – написал Нойок.
Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что ради перехода в российский клуб украинец
Отметим, что "Оренбург" на данный момент занимает третье место в ФНЛ. Также напомним, что последние 2,5 года своей карьеры игрок провел в белорусском "Динамо-Брест".
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