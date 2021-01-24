Вот это пушка! ВИДЕО, как Макаренко забил свой третий гол в чемпионате Бельгии
В последнее время дела у бельгийского "Кортрейка", за который выступает Евгений Макаренко, идут так себе - команда украинца проиграла три игры подряд. В субботу, в частности, подопечные Ива Вандерхаге проиграли "Серкль Брюгге" со счетом 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил именно Евгений Макаренко, при этом удар у него получился на славу - из-за пределов штрафной мощно в девятку. Для воспитанника "Динамо" это третий гол в текущем сезоне, к слову, это второй показатель среди игроков "Кортрейка".
Вашему вниманию видео классного гола Евгения Макаренко в ворота "Серкль Брюгге"
| Quel obus de Yevhen Makarenko ! #KVKCER pic.twitter.com/bM2J9EO1nc— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2021
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