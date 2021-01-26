Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО
Феерический матч украинца
Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед принес победу своей команде в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".
Сначала на 9-й минуте матча украинец ассистировал Уолшу, а на 26-й забил сам.
Впрочем, после перерыва "Беверен" смог сравнять счет, однако очередной гол Шведа на 92-й минуте принес победу "Мехелену".
3:2, и на счету украинца за матч два гола и голевая передача.
Ассист Шведа:
Гол Шведа:
Второй гол Шведа:
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
26.01.2021 в 21:53
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