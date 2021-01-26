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Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО

Наши за границей
(3 голосов)

Феерический матч украинца

Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО
Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед принес победу своей команде в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".

Сначала на 9-й минуте матча украинец ассистировал Уолшу, а на 26-й забил сам.

Впрочем, после перерыва "Беверен" смог сравнять счет, однако очередной гол Шведа на 92-й минуте принес победу "Мехелену".

3:2, и на счету украинца за матч два гола и голевая передача.

Ассист Шведа:

Гол Шведа:

Второй гол Шведа:

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В статье: Мехелен Марьян Швед
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
26.01.2021 в 22:06
нiчого собI
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0
0
Acsakal (Kharkov)
26.01.2021 в 21:53
Герой матчу!
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+2
0


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