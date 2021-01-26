Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед принес победу своей команде в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".

Сначала на 9-й минуте матча украинец ассистировал Уолшу, а на 26-й забил сам.

Впрочем, после перерыва "Беверен" смог сравнять счет, однако очередной гол Шведа на 92-й минуте принес победу "Мехелену".

3:2, и на счету украинца за матч два гола и голевая передача.

Ассист Шведа:

Гол Шведа:

Второй гол Шведа: