Ференцварош одержал первую победу в 2021 году, Харатин забил с пенальти
Кризис позади?
В среду 27 января в Венгрии был сыгран пропущенный матч 5-го тура чемпионата, в котором БМТЕ принимал "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва.
Поединок сложился для действующего чемпиона довольно легко – "Фради" отгрузили сопернику три сухих мяча, один из которых уже традиционно с пенальти забил Игорь Харатин.
Второй украинец "Ференцвароша" Александр Зубков вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился.
3:0 – команда Реброва после поражения и ничьей добыла свою первую победу в весенней части сезона и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Фехервар" на 10 пунктов.
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