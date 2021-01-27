Ференцварош одержал первую победу в 2021 году, Харатин забил с пенальти

В среду 27 января в Венгрии был сыгран пропущенный матч 5-го тура чемпионата, в котором БМТЕ принимал "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва.

Поединок сложился для действующего чемпиона довольно легко – "Фради" отгрузили сопернику три сухих мяча, один из которых уже традиционно с пенальти забил Игорь Харатин.

Второй украинец "Ференцвароша" Александр Зубков вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

3:0 – команда Реброва после поражения и ничьей добыла свою первую победу в весенней части сезона и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Фехервар" на 10 пунктов.