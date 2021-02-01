Морозюк вернулся в состав Ризеспора после коронавируса и провел первый матч

Украинский защитник правого фланга "Ризеспора" Николай Морозюк отыграл весь матч 21 тура суперлиги Турции на выезде с "Фенербахче" в субботу, 20 января. Правда его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

От статистическо-аналитического британского портала WhoScored украинец получил за матч одну из самых высоких оценок в составе своей команды - 6.8 (срединий балл "Ризеспора" - 6.29). У него 53 прикосновения к мячу, 31 передача (25 точных, 2 - ключевые), дважды выигрывал "воздух" в обороне, трижды соперники его обходили результате дриблинга, 4 выносы, 1 перехват и 1 отбор (с 4 попыток).

Николай пропустил последние 4 поединка своей команды из города Ризе - один в Кубке и три - в чемпионате, из-за заболевания коронавирусом. Последний раз он выходил в составе "Ризеспора" еще 10 января. К этому времени на его позиции играл 26-летний Онур Булут.

Следующий поединок, 22 тура, "Ризеспор" проведет уже завтра, 2 февраля, дома против "Касымпаши".

"Ризеспор" Николая Морозюка занимает 13 место в суперлиге Турции в турнирной таблице с 21 команды.