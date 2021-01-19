Николай Морозюк заразился коронавирусом
А с ним - еще трое игроков
Украинский легионер "Ризеспора" Николай Морозюк сдал положительный результат теста на коронавирус и поэтому пропустил матч 19 тура суперлиги Турции против "Йени Малатьяспор" (1:4).
Сам Морозюк подтвердил выявление COVID-19 и сообщил, что находится на самоизоляции.
Вообще мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже 4-й день. Слава Богу, все хорошо. Но пропали вкусовые рецепторы и обоняние.
В остальном, в принципе, все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирус и не тесты, даже не обратил бы внимание на это. Тренировался бы дальше.
В этом сезоне в составе "Ризеспора" Николай провел 16 матчей, отличился 2 ассистами.
Морозюк - не единственный игрок с положительным результатом теста. Кроме него инфицированные Гекхан Аккан, Яссин Мэрия и Фернандо Болдрин.
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