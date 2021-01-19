Николай Морозюк заразился коронавирусом

Украинский легионер "Ризеспора" Николай Морозюк сдал положительный результат теста на коронавирус и поэтому пропустил матч 19 тура суперлиги Турции против "Йени Малатьяспор" (1:4).

Сам Морозюк подтвердил выявление COVID-19 и сообщил, что находится на самоизоляции.

Вообще мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже 4-й день. Слава Богу, все хорошо. Но пропали вкусовые рецепторы и обоняние.

В остальном, в принципе, все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирус и не тесты, даже не обратил бы внимание на это. Тренировался бы дальше.