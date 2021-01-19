  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Николай Морозюк заразился коронавирусом
В тренде

Николай Морозюк заразился коронавирусом

Наши за границей
(1 голосов)

А с ним - еще трое игроков

Николай Морозюк заразился коронавирусом
Новина українською

Украинский легионер "Ризеспора" Николай Морозюк сдал положительный результат теста на коронавирус и поэтому пропустил матч 19 тура суперлиги Турции против "Йени Малатьяспор" (1:4).

Сам Морозюк подтвердил выявление COVID-19 и сообщил, что находится на самоизоляции.

Вообще мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже 4-й день. Слава Богу, все хорошо. Но пропали вкусовые рецепторы и обоняние.

В остальном, в принципе, все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирус и не тесты, даже не обратил бы внимание на это. Тренировался бы дальше.

Читайте такжеНиколай Морозюк рассказал, кто заразил его жену Ирину коронавирусом

В этом сезоне в составе "Ризеспора" Николай провел 16 матчей, отличился 2 ассистами.

Морозюк - не единственный игрок с положительным результатом теста. Кроме него инфицированные Гекхан Аккан, Яссин Мэрия и Фернандо Болдрин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...