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Бабич: 1 млн евро за Коваленко - выглядит больше как компенсация, а не продажа

Наши за границей
(1 голосов)

Не лучшая работа менеджмента Шахтера

Бабич: 1 млн евро за Коваленко - выглядит больше как компенсация, а не продажа
Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич прокомментировал переход полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко в "Аталанту".

– Надо понимать, насколько быстро он адаптируется. Там будут новые требования, другие скорости. У "Шахтера" таких матчей, которые проходят в чемпионате Италии, не так много. Надеюсь, что это будет шаг вперед для него, но все будет зависеть от того, насколько быстро он адаптируется.

- Какие качества в Коваленко рассмотрел Гасперини?

– Прежде всего – это достаточно большой объем черновой работы – без мяча. Команда Гасперини играет в очень энергозатратную схему. Приходится много работать и с мячом, и без мяча. Плюс его качества плеймейкера – он может отдать завершающую передачу. С учетом того, что "Аталанта" рассталась с Гомесом, то такой игрок, как Коваленко, может заполнить средину поля.

Отдадим должное – Коваленко прошел хорошую школу в "Шахтере". Он в свое время достаточно неплохо смотрелся. Возможно, не хватало до конца мотивации. Надеюсь, что в этом плане будет шаг вперед. Футбольные качества у него остались, их нужно просто вывести на прежний уровень.

Хотелось бы верить, что через год Коваленко будет игроком основного состава. Понятно, что Гасперини очень редко сразу новых игроков ставит в состав – он подпускает их постепенно.

- Кто может заменить Коваленко в "Шахтере"?

– Маркос Антонио может сыграть со Степаненко в средине поля. Это первый игрок, который может стабильно выходить на позиции Коваленко. Если мы говорим о позиции 10-ки, то там могут использовать Тайсона, Марлоса, Алана Патрика.

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- У "Шахтера" могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров в связи с уходом Коваленко. Кого из украинцев можно наигрывать в линии атаки?

– Мы видим, что вернули Мудрика. Возможно, кого-то вернут из аренды из "Мариуполя". Нужно смотреть, кто есть еще. Судаков тренируется, Вьюнник. Это хорошие, креативные ребята, но все же рановато немного. Мы понимаем, какой уровень у первой команды "Шахтера". Из молодых боевых единиц, думаю, это будем только Мудрик, если он вернет доверие тренера.

- "Шахтер" получит за своего лучшего воспитанника 1 миллион евро. Можно ли назвать это провалом клубного менеджмента?

– Мы понимаем, что футболист уходит по сути за компенсацию. Однозначно, это недоработка менеджмента. Дотянули до последнего. Наверно, они до конца думали, что смогут побольше денег заработать. Это выглядит больше как компенсация, а не продажа.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Александр Бабич Виктор Коваленко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2021 в 21:44
Нехай подякують, що хоч щось дали за то дерево.
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Slavutic
01.02.2021 в 21:22
Удивительно, но Бабич так всё грамотно по полочкам разложил! Чем не эксперт для работы на спортивных футбольных каналах?
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Stihl Kindermann (Gonduras)
01.02.2021 в 21:17
Не лучшая работа менеджмента кротов,но вот не припомню в каком году из динамо в европу кто то перешёл.Турция не в счёт
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