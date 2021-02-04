  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-защитник Руха стал игроком армянского Урарту
В тренде

Экс-защитник Руха стал игроком армянского Урарту

Наши за границей
(1 голосов)

Очередной украинец в Армении

Экс-защитник Руха стал игроком армянского Урарту
Новина українською

Украинский защитник Вадим Парамонов, который до недавнего времени защищал цвета "Руха", стал игроком армянского "Урарту".

Детали соглашения армянский клуб не сообщает

"Первые впечатления положительные. Здесь хорошая тренировочная площадка, для игроков созданы все условия. Я хочу помочь команде стать чемпионом в этом году и попасть в еврокубки", – сказал Парамонов.

Отметим, что за "Рух" футболист играл с лета 2020 года. В футболке "желто-черных" защитник провел 9 матчей.

Также в карьере игрока ранее были молодежка "Днепра", дубль "Зари", "Полтава", "Львов" и "Колос".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Парамонов Урарту (Ереван)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcurartu.am

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...