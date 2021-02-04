Экс-защитник Руха стал игроком армянского Урарту
Очередной украинец в Армении
Украинский защитник Вадим Парамонов, который
Детали соглашения армянский клуб не сообщает
"Первые впечатления положительные. Здесь хорошая тренировочная площадка, для игроков созданы все условия. Я хочу помочь команде стать чемпионом в этом году и попасть в еврокубки", – сказал Парамонов.
Отметим, что за "Рух" футболист играл с лета 2020 года. В футболке "желто-черных" защитник провел 9 матчей.
Также в карьере игрока ранее были молодежка "Днепра", дубль "Зари", "Полтава", "Львов" и "Колос".
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Источник:fcurartu.am
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