Гендиректор Аталанты: Несмотря на интерес других команд, Коваленко твердо выбрал нас

Генеральный директор " Аталанты " Лука Перкасси прокомментировал переход хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко в итальянский клуб.

"Для меня моя команда укомплектована лучшими игроками. В последние годы мы подписывали важных игроков. Одним из первых был Пашалич, теперь Коваленко, у которого были разные предложения, но он предпочел приехать сюда. Необходимо дать ему некоторое время, чтобы освоиться в новой команде

Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас. И мы должны продолжать подогревать этот интерес", – сказал Перкасси.