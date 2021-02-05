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Гендиректор Аталанты: Несмотря на интерес других команд, Коваленко твердо выбрал нас

Наши за границей
(1 голосов)

В Аталанте довольны подписанием украинца

Гендиректор Аталанты: Несмотря на интерес других команд, Коваленко твердо выбрал нас
Новина українською

Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси прокомментировал переход хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко в итальянский клуб.

"Для меня моя команда укомплектована лучшими игроками. В последние годы мы подписывали важных игроков. Одним из первых был Пашалич, теперь Коваленко, у которого были разные предложения, но он предпочел приехать сюда. Необходимо дать ему некоторое время, чтобы освоиться в новой команде

Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас. И мы должны продолжать подогревать этот интерес", – сказал Перкасси.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Антонио Перкасси
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Источник:
calcioatalanta

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