Гендиректор Аталанты: Несмотря на интерес других команд, Коваленко твердо выбрал нас
В Аталанте довольны подписанием украинца
Генеральный директор "
"Для меня моя команда укомплектована лучшими игроками. В последние годы мы подписывали важных игроков. Одним из первых был Пашалич, теперь Коваленко, у которого были разные предложения, но он предпочел приехать сюда. Необходимо дать ему некоторое время, чтобы освоиться в новой команде
Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас. И мы должны продолжать подогревать этот интерес", – сказал Перкасси.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:calcioatalanta
Популярное сейчас
- Экс-футболист Днепра-1 может продолжить карьеру в клубе из Душанбе
- Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
- Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник
- Коваленко определился с номером, под которым будет выступать за Аталанту
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...