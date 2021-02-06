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Дмитрий Клец променял променял предпоследнюю команду Азербайджана на последнюю

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(1 голосов)

Украинский центрхав не стал менять чемпионат

Дмитрий Клец променял променял предпоследнюю команду Азербайджана на последнюю
Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Клец перебрался в "Сабах". Об этом сообщает пресс-служба бакинского клуба.

Контракт сторон рассчитан до конца сезона. Клец будет выступать под 48-м номером.

Последней командой украинца была "Кешля", которую игрок покинул в январе этого года.

"Сабах" идет на последнем месте в чемпионате Азербайджана, имея на своём счету 13 пунктов после 14 туров. У экс-клуба Клеца "Кешли" столько же набранных очков.

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В статье: Дмитрий Клец Сабах (Баку)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.02.2021 в 12:58
Карьерный рост у пацана
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