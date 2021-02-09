Ордец: В матче с Реалом тяжелее было с Бэйлом, чем с Роналду- тогда я был совсем неопытным
Украинский футболист вспомнил матч против испанского клуба
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец поделился воспоминаниями о матчах с "Реалом" в 2015-м.
- 3:4 с "Реалом" в 2015-м – cамый безумный матч с "Шахтером"?
- Самая классная игра была с "Ман Сити" дома (2:1). У нас все получалось, мы полностью выполнили требования тренера – и за счет этого добились положительного результата. "Реал", конечно, тоже запомнился. Тот "Реал" бомбил всех, Лигу чемпионов взял.
- Реально могли с 0:4 отыграться?
- У Мадрида тогда трех-четырех звезд не было, во главе с Рамосом. Варан сломался минуте на 15-й. Но были Криштиану, Бэйл, Модрич, Карвахаль. Мы неважно начали – после быстрого гола все разломалось.
На выезде, кстати, было больше шансов победить, чем во Львове. Я там сидел на замене, переживал. "Шахтер" очень хорошо играл, но судья убил: за попадание мяча Срне в спину дал пенальти.
- Во Львове Криштиану два забил. Впечатлил?
- Мне тяжелее было с Бэйлом, чем с Криштиану. Был момент в центре поля: он мяч отпустил далеко, и я вроде уже успевал в подкате выбить, а он носочком его проткнул и дальше побежал. Очень быстрый. А я совсем неопытным был. Луческу перед игрой спросил: "У тебя хоть сердце стучит или уже умер?"
Он меня так подбодрить хотел, снять напряжение. Бывают моменты: настраиваешься, переживаешь, а тренер тебя подковырнет, уколет вопросом или шуткой - и ты сразу раскрепощаешься. Это умение у Луческу есть. Очень он мне помог своей подколкой.
Мы спокойно играли, 3:4 закончили, но могли даже ничейку сделать", – сказал Ордец.
Напомним, что в составе "Шахтера" Иван Ордец выступал с 2013 по 2019 год. Вместе с "горняками" он дважды становился чемпионом Украины, трижды обладателем Кубка Украины и один раз с клубом выигрывал Суперкубок Украины.
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