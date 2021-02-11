Ференцварош Реброва прошел в 1/8 Кубка Венгрии
Пришлось применять Харатина
В 1/16 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" полузащитников сборной Украины Игоря Харатина и Александра Зубкова, а также тренера Сергея Реброва на выезде встречался с представителем второго дивизиона тамошнего футбола, ФК "Дорог".
Харатин появился на поле на 47-й минуте встречи, которая закончилась победой команды Сергея Реброва со счетом 2:1 ("Ференцварош" отмечался на 21 и 56 минутах, "Дорог" один мяч отыграл на 75-й).
Александр Зубков весь матч провел в запасе.
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Источник:УАФ
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