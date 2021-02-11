  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ференцварош Реброва прошел в 1/8 Кубка Венгрии
В тренде

Ференцварош Реброва прошел в 1/8 Кубка Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Пришлось применять Харатина

Ференцварош Реброва прошел в 1/8 Кубка Венгрии
Новина українською

В 1/16 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" полузащитников сборной Украины Игоря Харатина и Александра Зубкова, а также тренера Сергея Реброва на выезде встречался с представителем второго дивизиона тамошнего футбола, ФК "Дорог".

Харатин появился на поле на 47-й минуте встречи, которая закончилась победой команды Сергея Реброва со счетом 2:1 ("Ференцварош" отмечался на 21 и 56 минутах, "Дорог" один мяч отыграл на 75-й).

Александр Зубков весь матч провел в запасе.

Читайте такжеФеренцварош Реброва с Харатиным в составе разгромил Уйпешт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...