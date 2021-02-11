Нарезка ярких сэйвов как подарок: Реал поздравил Андрея Лунина с Днем рождения
Украинцу сегодня исполняется 22 года
Андрей Алексеевич Лунин родился 11 февраля 1999 года. Украинский вратарь выступает за мадридский "Реал" и национальную сборную своей страны, ранее играл за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодежке.
Сегодня футболисту исполняется 22 года. Пресс-служба "Реала" поздравила голкипера в Твиттере, поделившись нарезкой сэйвов Лунина.
???? ¡Feliz cumpleaños a @AndreyLunin13, quien hoy cumple 2️⃣2️⃣!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2021
???? #HalaMadrid pic.twitter.com/WvrHGAMCy7
Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".
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