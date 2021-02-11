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Нарезка ярких сэйвов как подарок: Реал поздравил Андрея Лунина с Днем рождения

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Украинцу сегодня исполняется 22 года

Нарезка ярких сэйвов как подарок: Реал поздравил Андрея Лунина с Днем рождения
Новина українською

Андрей Алексеевич Лунин родился 11 февраля 1999 года. Украинский вратарь выступает за мадридский "Реал" и национальную сборную своей страны, ранее играл за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодежке.

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Сегодня футболисту исполняется 22 года. Пресс-служба "Реала" поздравила голкипера в Твиттере, поделившись нарезкой сэйвов Лунина.

Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".

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В статье: Украина Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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