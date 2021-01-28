Лунин имеет возможность уйти из мадридского Реала в другой клуб Ла Лиги

Испанский "Бетис" рассматривает возможность подписать летом вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина летом.

По информации источника Fichajes, ранее "Бетис" пытался взять украинского голкипера в аренду. Сейчас речь может идти о полноценном трансфере.

Потенциальные конкуренты Лунина не оправдывают ожиданий руководства клуба. Клаудио Браво травмирован, Хоэль Роблес нестабилен, а Дани Мартин не демонстрирует ожидаемый уровень игры.

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Накануне речь шла о заинтересованности в аренде Лунина клуба "Хетафе".

Напомним, что Лунин только дебютировал за "Реал" в Кубке Испании - в матче, в котором мадридцы уступил "Алькояно" (1:2) из 3-го дивизиона и выбыл из розыгрыша. Правда до сих пор главный тренер "Реала" Зинедин Зидан "мариновал" Лунина в запасе в течение полугода.