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Коньяспор вылетел из Кубка Турции. Кравец не забил послематчевый пенальти

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Коньяспор забил только два пенальти из пяти

Коньяспор вылетел из Кубка Турции. Кравец не забил послематчевый пенальти

twitter.com/Besiktas

Новина українською

В Турции состоялись четвертьфинальные матчи Кубка страны сезона 2020/21.

В одном из поединков Коньяспор украинца Артема Кравца принимал Бешикташ.

Украинец не попал в стартовый состав свой команды, но вышел на замену во втором тайме.

Ну а сам поединок оказался на редкость упорным – команды обменялись голами уже к 18-й минуте, и больше голов не забивали.

В итоге, победитель определялся в серии послематчевых пенальти, причем первый удар исполнял Кравец, но не смог переиграть вратаря.

Впрочем, это был не единственный промах, так как игроки Коньяспора смогли забить лишь два из пяти ударов, в то время как Бешикташ смазал только один раз.

2:3 по пенальти, Коньясопр вылетает из Кубка.

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В статье: Артем Кравец Бешикташ (Стамбул) Коньяспор (Конья)
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