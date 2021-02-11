Коньяспор вылетел из Кубка Турции. Кравец не забил послематчевый пенальти
Коньяспор забил только два пенальти из пяти
twitter.com/Besiktas
В Турции состоялись четвертьфинальные матчи Кубка страны сезона 2020/21.
В одном из поединков Коньяспор украинца Артема Кравца принимал Бешикташ.
Украинец не попал в стартовый состав свой команды, но вышел на замену во втором тайме.
Ну а сам поединок оказался на редкость упорным – команды обменялись голами уже к 18-й минуте, и больше голов не забивали.
В итоге, победитель определялся в серии послематчевых пенальти, причем первый удар исполнял Кравец, но не смог переиграть вратаря.
Впрочем, это был не единственный промах, так как игроки Коньяспора смогли забить лишь два из пяти ударов, в то время как Бешикташ смазал только один раз.
2:3 по пенальти, Коньясопр вылетает из Кубка.
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