Коньяспор вылетел из Кубка Турции. Кравец не забил послематчевый пенальти

В Турции состоялись четвертьфинальные матчи Кубка страны сезона 2020/21.

В одном из поединков Коньяспор украинца Артема Кравца принимал Бешикташ.

Украинец не попал в стартовый состав свой команды, но вышел на замену во втором тайме.

Ну а сам поединок оказался на редкость упорным – команды обменялись голами уже к 18-й минуте, и больше голов не забивали.

В итоге, победитель определялся в серии послематчевых пенальти, причем первый удар исполнял Кравец, но не смог переиграть вратаря.

Впрочем, это был не единственный промах, так как игроки Коньяспора смогли забить лишь два из пяти ударов, в то время как Бешикташ смазал только один раз.

2:3 по пенальти, Коньясопр вылетает из Кубка.