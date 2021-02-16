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Роман Яремчук получил самый высокий балл от WhoScored в матче против Мускрона

Наши за границей
(1 голосов)

Он оформил хет-трик и ассист

Роман Яремчук получил самый высокий балл от WhoScored в матче против Мускрона

Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Бельгии "Гент" обыграл "Мускрона" со счетом 4:0. Украинский форвард Роман Яремчук принес победу своей команде благодаря хет-трику и ассисту.

Статистический портал Whoscored оценил выступления участников поединка. Роман Яремчук получил наивысший балл - 10.

20-летний нападающий нанес 7 ударов (4 в створ), сделал 37 передач с точностью 81%.

Полузащитник Роман Безус получил 7,5 баллов. Общая оценка команды - 7.2.
Роман Яремчук получил самый высокий балл от WhoScored в матче против Мускрона - изображение 1

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Мускрон
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 09:30
Не просто найвищий, а максимально можливий!
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