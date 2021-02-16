Роман Яремчук получил самый высокий балл от WhoScored в матче против Мускрона
Он оформил хет-трик и ассист
В рамках 26-го тура чемпионата Бельгии "Гент" обыграл "Мускрона" со счетом 4:0. Украинский форвард Роман Яремчук принес победу своей команде благодаря хет-трику и ассисту.
Статистический портал Whoscored оценил выступления участников поединка. Роман Яремчук получил наивысший балл - 10.
20-летний нападающий нанес 7 ударов (4 в створ), сделал 37 передач с точностью 81%.
Полузащитник Роман Безус получил 7,5 баллов. Общая оценка команды - 7.2.
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Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 09:30
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