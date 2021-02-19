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Яремчуку хватило 10 минут, чтобы забить команде Марьяна Шведа

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Яремчуку хватило 10 минут, чтобы забить команде Марьяна Шведа

Новина українською

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил гол в выездном поединке своей команды в чемпионате по "Мехеленом".

Прошло это уже на 10 минуте матча. А уже через 6 минут "Мехелен" сравнял счет. Сейчас счет - 1:1.

Напомним, что за "Мехелен" выступает украинский вингер (фланговый атакующий хавбек) Марьян Швед, а за "Гент" - центральный защитник Игорь Пластун и атакующий полузащитник Роман Безус. Но все они этот поединок пропускают из-за травм.

"Мехелен" идет на 7 позиции в турнирной таблице, "Гент" - на 12-й.

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В статье: Мехелен Роман Яремчук Марьян Швед Гент
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